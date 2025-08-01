Jhonny Fernández presenta a Rosa Huanca Pérez como candidata a la Vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo

A tres días de las elecciones, Jhonny presenta a Rosa Huanca Pérez como su candidata a la Vicepresidencia En un acto realizado en el departamento paceño, la alianza La Fuerza del Pueblo presentó a su candidata a vicepresidente, quien sustituye al inhabilitado Felipe Quispe. eju.tv





=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Video/Alianza Fuerza del Pueblo

Fuente: Unitel

Se acabó la espera. En un acto realizado en el departamento de La Paz, la alianza La Fuerza del Pueblo oficializó la candidatura de Rosa Huanca Pérez como acompañante de fórmula de Jhonny Fernández.

La nueva candidata a la Vicepresidencia reemplaza a Felipe Quispe, quien fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Vamos a recibir a nuestra futura vicepresidenta de Bolivia, por La Fuerza del Pueblo, Rosa Huanca Pérez”, sostuvo el candidato presidencial al momento de hacer la presentación en un evento que contó con la presencia de representantes de organizaciones sociales.

Huanca nació en Tiwanaku. Es licenciada en Turismo y Comunicación Social. También cuenta con formación técnica en Agronomía y Zootecnia. Es reconocida como mujer de pollera y ha mantenido vínculos con sectores sociales de base, de acuerdo con la presentación.

“Trabajaremos en unidad, Bolivia nos necesita”, sostuvo la nueva candidata, a tiempo de agradecer el respaldo de La Fuerza del Pueblo

Rosa Huanca Pérez participó de una ceremonia indígena y recibió una wiphala como parte del acto. Fue designada como candidata por organizaciones sociales de su región, que respaldaron su postulación a la Vicepresidencia, según el reporte.

La candidata se posiciona como la segunda mujer en tomar parte de un binomio en el actual proceso electoral, lista que completa la candidata a vicepresidenta de la Alianza Popular, Mariana Prado.

“Todas las organizaciones sociales hicieron sus asambleas, aquí no vemos color político y no se eligió a la acompañante de fórmula porque tenga militancia política, sino porque tiene el respaldo de las organizaciones como el Conamaq, Bartolina Sisa, Tupac Katari, Campesinos de Bolivia, gremiales, transportistas, técnicos profesionales, centrales agrarias”, matizó Fernández.

Perfil de la candidata:

Rosa Huanca Pérez, es soltera, tiene 44 años, es licenciada en Turismo, en Comunicación Social y técnico en Agronomía y Zootecnia. Nacida en Tiwanaku, La Paz, mujer de campo, trabajadora, dirigente de diferentes organizaciones sociales de la región aymara y emergente de las Bartolinas.

Hoy decide unirse a la alianza política La Fuerza del Pueblo, y ser la acompañante de fórmula de Jhonny Fernández, quién la invito a sus filas para representar dignamente a su sector. Luego de 30 años, una mujer de pollera volverá a ser candidata y a postular por un puesto tan importante como lo es la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.