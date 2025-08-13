Jhonny usa el nombre de Evo para no perder su sigla política, advierte Salvatierra

«Con la sinvergüenzura de Jhonny, está utilizando el nombre de Evo. En las últimas encuestas que vi, creo que estaba con el 1%», dijo la exsenadora.

Santa Cruz.- La exsenadora Adriana Salvatierra, una de las figuras más cercanas a Evo Morales, calificó de “sinvergüenza” al alcalde de Santa Cruz y candidato presidencial por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, acusándolo de utilizar el nombre del líder del MAS para evitar la pérdida de su sigla política.

Consultada en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, sobre quién se beneficia con la especulación de que Evo Morales podría ser candidato a vicepresidente o senador en la fórmula de Fernández, Salvatierra fue contundente.

“Con la sinvergüenzura de Jhonny, está utilizando el nombre de Evo. En las últimas encuestas que vi, creo que estaba con el 1%. Entonces necesita jugar a la especulación en torno a la vicepresidencia y para eso utiliza el nombre de Evo”, sostuvo Salvatierra.

La exsenadora recordó que, durante su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz, pudo constatar que en algunas zonas urbanas había electores que votaban por el MAS en elecciones nacionales, pero que en comicios subnacionales optaban por Fernández.

“Creo que él busca mermar un poco de voto generando esta especulación y jugando al arcado para que todos adivinemos cuáles son las siglas de su vicepresidente. Me parece una vergüenza que, a estas alturas de la vida y de la elección, no hubiera definido quién es la oferta electoral. Eso muestra la poca seriedad con la que encaró la campaña”, expresó.

Salvatierra señaló que no existe, hasta el momento, ningún acercamiento político entre Morales y Fernández. Además, observó la falta de claridad en la presentación de su acompañante de fórmula.

