Jhonny y Pavel pueden sepultar a UCS y ADN, según los resultados preliminares del TSE

Según la ley, los frentes que no alcancen el 3% de los votos pierden su personalidad jurídica. Jhonny Fernández suma 1,62% y Pavel Aracena alcanza 1,45%.

Con base en los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jhonny Fernández y Pavel Aracena no superarían el 3% de los votos de las elecciones presidenciales y, por tanto, sus fórmulas perderían la sigla.

Aunque el TSE entregará los resultados finales en los próximos días, la tendencia parece irreversible.

Al 95.41% del conteo de este sistema, Paz logra el 32,14%, seguido de Quiroga, con 26,81%. Ninguna encuesta de intención de voto había pronosticado este inesperado resultado.

Más abajo están Samuel Doria Medina de Unidad (19,86%), Andrónico Rodríguez de Alianza Popular (8,22%), Manfred Reyes Villa de ASP-Súmate (6,62%), Eduardo del Castillo del MAS (3,16%), Jhonny Fernández de La Fuerza del Pueblo (1,62%) y Pavel Aracena de Liberta y Progreso ADN (1,45%).

Según estos datos, Unidad Cívica Solidaridad, base de la alianza La Fuerza del Pueblo, y Acción Democrática Nacionalista (ADN), el pilar de la alianza Libertad y Progreso ADN, perderían su personería jurídica.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido en función de Gobierno que postuló a Eduardo del Castillo, salvaría su sigla si se confirman las proyecciones del TSE.