La ALD de Potosí rechaza la aprobación de contrato para la explotación de litio

Los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALD) emitieron ayer un pronunciamiento de rechazo a la aprobación del contrato para la explotación el litio con la empresa rusa Uranium One Group.

Fuente: https://elpotosi.net

El presidente de esa instancia legislativa, Grover Yelma, cuestionó la aprobación del contrato en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados destacando que no se cumplieron las normas fundamentales como la consulta previa, no se cuenta con una ley del litio que defina los beneficios para la región donde se encuentra el recurso y otros.

El documento que fue firmado por la mayoría de los asambleístas señala que en la Comisión de Economía Plural se aprobó el contrato de forma irregular pese a que los documentos no fueron consensuados ni socializados con la población potosina por lo cual son calificados como ilegítimos e ilegales además de inconstitucionales.

