La ONU exigió la liberación inmediata de la activista venezolana detenida por el régimen de Maduro

El Alto Comisionado Volker Turk urgió a las autoridades a brindar detalles claros sobre el paradero y estado de Martha Lía Grajales, detenida tras una protesta en Caracas, intensificando la presión internacional.