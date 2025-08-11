La Paz: Largas filas en Segip para renovar su cédula

Se puede votar con la cédula de identidad vencida con hasta 1 año.

Video: RTP

Al igual que en otros departamentos del país, en La Paz se registran largas filas en las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) para renovar la cédula de identidad. Muchos ciudadanos acuden con premura ante la proximidad de las elecciones generales del domingo 17 de agosto, ya que este es el único documento válido para emitir el voto.

Los Tribunales Electorales Departamentales recordaron que la cédula de identidad es el único documento que se aceptará el día de los comicios. Tras este anuncio, las oficinas del SEGIP en todo el país comenzaron a llenarse, con personas que buscan renovar su documento por extravío o por vencimiento.

No obstante, las autoridades aclararon que la cédula puede estar vencida hasta por un año y seguirá siendo válida para votar. Esto significa que quienes tengan su documento caducado desde hace pocos meses no necesitan renovarlo de inmediato, lo que podría ayudar a reducir la alta demanda actual en las oficinas y evitar aglomeraciones.