La Paz: Se instala la Sala Plena del TSE para el conteo de votos en el exterior

El conteo iniciará en los siguientes minutos.

eju.tv / Video: TSE

Pasadas las 18.00 horas se instaló la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral para el inicio del conteo de votos del exterior . El presidente del Órgano Electoral, Oscar Hassenteufel, explicó que el inicio del cómputo se realizará con la presencia de miembros de las misiones de observación y de una Notaria de Fe Pública. El conteó se realiza en instalaciones del Chuquiago Marka, en la ciudad de La Paz.

El secretario de Cámara, Fernando Arteaga, indicó que en la sala se hace la recepción de las actas de cómputo. Luego se procede al control de las imágenes. A la impresión pertinente de las actas de cómputo. Las que van a pasar al escaneo y serán exhibidas en la pantalla que instalaron.

Posteriormente, continuó que las actas escaneadas pasarán a cada mesa de cada uno de los vocales, para la valoración y aprobación correspondiente a la mano derecha de la sala tienen ustedes la transcripción uno y la dos que tienen el procedimiento para la verificación de las actas. Una vez concluida y aprobada el acta, se pasa a custodia y cierre del acta para su finalización.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas