Fuente: https://actualidad.rt.com
El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, advirtió que los intentos de «independencia de Taiwán» llevarán al pueblo taiwanés y sus aliados extranjeros a «ser devorados como corderos en la cueva de un tigre», reporta el diario chino Global Times.
Asimismo, en relación con las declaraciones del líder taiwanés, Lai Ching-te, sobre el aumento del presupuesto de Defensa de la isla en más del 3 % de su PIB para el próximo año, Bin dijo: «Taiwán es una provincia de China: ¿de dónde sale el llamado ‘presupuesto de defensa nacional’?«.
Además, el portavoz acusó a Lai de ignorar el bienestar de los residentes de la isla y traicionar a Taiwán malgastando el dinero de los taiwaneses «para pagar a EE.UU. una cuota de protección».
Bin también instó al Gobierno estadounidense a adherirse al principio de una sola China y dejar de apoyar a los separatistas de Taiwán, añadiendo que el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) estará listo en todo momento para salvaguardar la soberanía y la integridad de la nación.
- Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera como parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países del mundo, incluida Rusia, reconoce la isla como parte integral de la República Popular China