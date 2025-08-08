La sombría advertencia de Pekín a Taiwán y EE.UU.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, advirtió que los intentos de «independencia de Taiwán» llevarán al pueblo taiwanés y sus aliados extranjeros a «ser devorados como corderos en la cueva de un tigre», reporta el diario chino Global Times.

Asimismo, en relación con las declaraciones del líder taiwanés, Lai Ching-te, sobre el aumento del presupuesto de Defensa de la isla en más del 3 % de su PIB para el próximo año, Bin dijo: «Taiwán es una provincia de China: ¿de dónde sale el llamado ‘presupuesto de defensa nacional’?«.

Además, el portavoz acusó a Lai de ignorar el bienestar de los residentes de la isla y traicionar a Taiwán malgastando el dinero de los taiwaneses «para pagar a EE.UU. una cuota de protección».

Bin también instó al Gobierno estadounidense a adherirse al principio de una sola China y dejar de apoyar a los separatistas de Taiwán, añadiendo que el Ejército Popular de Liberación de China (EPL) estará listo en todo momento para salvaguardar la soberanía y la integridad de la nación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas