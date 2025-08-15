Más 400 personas fueron arrestadas por infringir el auto de buen gobierno

El comandante general de la Policía, Augusto Russo, informó este viernes que 314 personas fueron aprehendidas en La Paz la noche del jueves por infringir el auto de buen gobierno, 37 en Santa Cruz y 76 en Potosí, lo que hace un total de 427 personas arrestadas.

“Tenemos programado dentro del plan de operaciones, para el 17 de agosto, seguir resguardando los recintos donde se guarda el material electoral. Se está reforzando la seguridad de las instalaciones y en los centros de cómputo”, indicó el jefe policial en una conferencia de prensa.

Además, Russo informó que se ha desplazado a personal policial para brindar seguridad a las misiones de observación que se encuentran en el país, de la OEA y UE.

El Comandante sostuvo que el empleo del número de efectivos, “ha generado alguna susceptibilidad”. “Se ha indicado que la Policía estaría restringiendo el derecho de los servidores públicos policiales a votar, pero se ha emitido un instructivo que ordena a los directores nacionales y departamentales que tienen la obligación de organizar al personal con el fin de que ejerzan su derecho al sufragio”, indicó.