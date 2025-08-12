Militar linchado: Último informe revela la brutalidad con la que fue victimado

Militar linchado: Último informe revela la brutalidad con la que fue victimadoCategorías SeguridadEtiquetas 12/08/2025 El militar fue confundido como si se tratara de un delincuente. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, manifestó que la población de Toco ha hecho un pacto de silencio que dificulta la investigación. La Policía busca a un tercer implicado en el crimen Fuente: Unitel eju.tv => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Este martes la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, confirmó la muerte violenta de Freddy Alanoca, un suboficial confundido con un delincuente en el municipio de Toco, zona del valle alto de Cochabamba. La autoridad explicó que la víctima sufrió graves agresiones antes de fallecer. “Lamentablemente fue arrastrado y golpeado por una turba”, manifestó Arraya. La viceministra agregó que la víctima tenía un grado de suboficial y era integrante de la banda de música de la Escuela Militar de Sargentos de Tarata. La viceministra agregó que el reporte forense reveló que el hombre falleció asfixiado y con graves golpes que sufrió en el cuerpo. Durante la investigación se pudo evidenciar que las prendas del miliar estaban empapadas con combustible, por lo que se cree que los agresores intentaban hacer desaparecer el cuerpo de la víctima. La Policía ha iniciado la investigación para dar con los responsables del crimen; sin embargo, aparentemente existen dificultades para esclarecer totalmente el crimen pues según la ministra los pobladores de Toco no colaboran. “La población ha hecho un pacto de silencio para no brindar ninguna colaboración”, señaló Arraya. De momento se conoce que existen dos detenidos y una tercera persona se encuentra prófuga, aunque la Policía tiene la información para dar con su ubicación, señaló la autoridad.