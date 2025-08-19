Multas de hasta Bs 50 mil y reposición de daños: GAMLP exige a partidos retirar propaganda de espacios no autorizados

Esta medida busca recuperar el ornato público de la ciudad y establecer precedentes sobre la responsabilidad de los partidos políticos en el mantenimiento de los espacios urbanos tras procesos electorales.

La Alcaldía de La Paz anunció este martes que los partidos políticos tienen hasta el 28 de agosto para retirar toda su publicidad electoral de espacios públicos y privados bajo multas que oscilan entre Bs 10 mil y Bs 50 mil por incumplimiento, además de la obligación de reparar los daños causados en infraestructura urbana.

«La multa va desde 10 mil hasta 50 mil bolivianos», advirtió el alcalde Iván Arias durante el desfile por el Día de la Bandera en el macrodistrito Periférica, en declaraciones a Bolivia Tv.

El burgomaestre precisó que el plazo de 10 días comenzó el 18 de agosto y es de carácter obligatorio para todas las organizaciones políticas que utilizaron espacios públicos durante la campaña electoral.

La normativa que sustenta estas sanciones es la Ley Autonómica 092 de Control de Propaganda Electoral y su reglamentación mediante el Decreto Municipal 023, que establece sanciones económicas y la obligación de «reposición correspondiente» para los partidos que colocaron propaganda en lugares no autorizados como postes, muros y murales. El director de Actividades Económicas, Américo Gemio, aclaró que solo la publicidad colocada en espacios previamente coordinados con la Alcaldía está exenta de multas.

Esta medida busca recuperar el ornato público de la ciudad y establecer precedentes sobre la responsabilidad de los partidos políticos en el mantenimiento de los espacios urbanos tras procesos electorales. El cumplimiento de los plazos será supervisado por personal municipal que ya inició un inventario de los puntos críticos donde la propaganda persiste de manera irregular.