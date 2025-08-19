Neutralidad total: Dunn aclara que no respaldará a ningún candidato en el balotaje

Dunn recalcó que su aporte se limita a la presentación de un plan económico y que no existe negociación alguna con los dos candidatos.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista financiero Jaime Dunn afirmó que en la segunda vuelta electoral mantendrá una neutralidad total y absoluta, descartando cualquier respaldo a los candidatos Rodrigo Paz o Jorge Tuto Quiroga. Aclaró que entregó a ambos su propuesta económica, pero que ello no implica apoyo político ni participación en un eventual gobierno.

“Sé que el programa va a ser liberal y hay el compromiso de empezar a trabajar desde ahora, porque la posición liberal no es quién es la persona, sino con qué ideas se van a gobernar”, señaló Dunn en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El analista recalcó que su aporte se limita a la presentación de un plan económico y que no existe negociación alguna con los postulantes. “No voy a ser ministro, no voy a formar parte del nuevo gobierno, nadie de nosotros lo va a hacer. Simplemente estamos aquí para poder colaborar con las ideas que ya hemos hecho en la entrega del programa”, subrayó.

Consultado sobre una posible afinidad con alguno de los candidatos, Dunn fue enfático. “No hay una mayor empatía con ninguno de los dos. No estamos diciendo que la de Rodrigo es mejor y apoyamos a Rodrigo sobre todo. No existe absolutamente nada”, aseveró.

En respuesta a versiones difundidas en algunos medios, el analista insistió en que no existe respaldo a ningún postulante. “Hay neutralidad total y absoluta. No apoyamos a nadie, simplemente apoyamos nuestras ideas de la libertad y queremos ver cómo se van a implementar y, si no se van a implementar, queremos saberlo también”, declaró.

De esta manera, Dunn cerró cualquier especulación sobre su participación activa en la campaña y remarcó que su papel se concentra en promover propuestas liberales de carácter económico.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 12:56 del video adjunto en la presente nota.