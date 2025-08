“No necesitamos plata para campaña por el voto nulo”, afirma diputado evista

Sin embargo, el vocal Tahuichi Tahuichi explicó que los votos nulos y blancos, aunque parezcan una forma de protesta neutral favorecen al candidato con mayor respaldo.

El diputado del ala evista del MAS, Héctor Arce, aseguró hoy (5) que no cuentan con financiamiento externo para impulsar la campaña por el voto nulo rumbo a las elecciones judiciales del 17 de agosto, pero que eso no representa un obstáculo. La estructura del evismo se apoya principalmente en redes sociales y en el trabajo voluntario de su militancia, afirmó el legislador.

“Insto a todos los bolivianos, si consideran que no están representados en esa papeleta, que voten nulo. Voy a votar nulo porque no me siento representado por ninguno de estos candidatos. No necesitamos nosotros plata (porque) tenemos una estructura nacional a través de redes sociales”, declaró Arce, en conferencia de prensa, y agregó que abrieron nuevas casas de campaña en Sacaba y Santa Cruz.

Asimismo, Arce aclaró que la campaña se desarrolla sin gastos mayores y con una base militante movilizada por convicción. “Estamos transmitiendo a través de redes sociales y también los demás jóvenes (evistas). Entonces no necesitamos plata nosotros”, enfatizó el legislador.

Sin embargo, días atrás, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgió una advertencia. El vocal, Tahuichi Tahuichi, explicó que los votos nulos y blancos, aunque parezcan una forma de protesta neutral, favorecen al candidato con mayor respaldo.

“Los votos nulos y blancos terminan ponderando a los votos válidos. En otras palabras, favorecen al que tiene mayor votación”, indicó en entrevista con DTV. El TSE insiste en que los electores deben estar conscientes de los efectos concretos de cada tipo de voto en el resultado final.