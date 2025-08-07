Nominada al Constitucional alemán retira su candidatura

La nominación de Frauke Brosius-Gersdorf como candidata a jueza al Tribunal Constitucional Federal de Alemania provocó tensiones en la coalición gobernante, formada por la conservadora CDU y el socialdemócrata SPD.

La jurista y docente Frauke Brosius-Gersdorf retiró este jueves (7.08.2025) su candidatura al cargo de jueza en el Tribunal Constitucional de Alemania.

En un comunicado, justificó la decisión con declaraciones del grupo parlamentario del bloque conservador formado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) en el Bundestag, sobre que su candidatura era «impensable», debido, sobre todo, a su postura hacia la ley sobre el aborto.

Su nominación por parte del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) provocó tensiones en la coalición gobernante en Alemania, formada por la CDU/CSU y el SPD.

«Partes del grupo parlamentario de la CDU/CSU rechazan categóricamente mi elección», escribió Brosius-Gersdorf en un comunicado enviado este jueves por su bufete de abogados en Bonn, al que tuvo acceso el Servicio de Prensa Evangélica (EPD).

Brosius-Gersdorf también quería evitar que «la disputa de coalición sobre la elección de la jueza se intensificara y desencadenara un proceso cuyos efectos sobre la democracia son imprevisibles», continuaba el comunicado.

Brosius-Gersdorf, jurista y profesora de Derecho en Potsdam, había sido nominada por el SPD para un cargo de jueza en el Tribunal Constitucional Federal. La nominación se realizó en consulta con los socios de la coalición, la CDU y la CSU.

Sin embargo, poco antes de la votación en el Bundestag, prevista para el 11 de julio, surgieron críticas contra Brosius-Gersdorf dentro del grupo parlamentario de la CDU/CSU, en particular por su postura sobre la ley del aborto. La votación sobre la abogada, así como sobre otro candidato al Tribunal Constitucional, se canceló posteriormente con poca antelación.