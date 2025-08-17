Otra sorpresa electoral: Jorge Tuto Quiroga se alza con la victoria en Santa Cruz

En las encuestas, Samuel Doria Medina se erigía como el primero en la intención de voto; en esta jornada, la gente votó de manera diferente y lo desplazó al segundo lugar.

Foto: captura pantalla

Santa Cruz fue contra la tendencia mostrada en las últimas encuestas y se inclinó por el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga. El 37,2% apoya al expresidente, según el conteo rápido de la Red Unitel, le sigue Samuel Doria Medina, de Unidad, con 28,2%, casi diez puntos menos; en el tercer lugar irrumpe Rodrigo Paz Pereira, quien no aparecía en los tres primeros lugares en las encuestas anteriores y entra al podio con un 19,3%.

La jornada electoral en Santa Cruz también dio una sorpresa no solo en el cambio en los dos primeros lugares, sino con la sorpresa que dio Rodrigo Paz, quien también subió de manera considerable su votación. En cuarto lugar, aparece mucho más abajo Manfred Reyes Villa (APB – Súmate) con 5,6%; en quinta posición, Andrónico Rodríguez, con 5,5%; el sexto lugar es para Eduardo del Castillo del Movimiento al Socialismo (MAS) que obtiene un 2,1%.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra sufre una derrota estrepitosa en su tierra y obtiene tan solo el 1,3%, una votación que muestra el grado de desencanto de los habitantes de la capital oriental con su gestión edil. Pavel Aracena de Libertad y Progreso – Acción Democrática Nacionalista (ADN) obtiene solo un 0,9% de la intención de voto.