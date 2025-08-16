Para las elecciones se desplazan 45 ambulancias a escala nacional; estos son los números para casos de emergencia

Este plan contempla el desplazamiento de personal en salud con insumos y medicamentos necesarios, además de ambulancias para el domingo 17 de agosto.

Por: eju.tv

Este domingo, cuando los bolivianos acudan a votar, los servicios de salud estarán listos para atender cualquier tipo de emergencia. Para reforzar la atención de las alcaldías, el Gobierno ha desplegado 45 ambulancias a escala nacional.

En ese marco, el Ministerio de Salud y Deportes elaboró un «Plan de Atención Médica de Emergencia» para precautelar la salud de la población previa socialización con los Servicios Departamentales de Salud (SEDES).

Este plan contempla el desplazamiento de personal en salud con insumos y medicamentos necesarios, además de ambulancias para el domingo 17 de agosto, cuando más de 7,9 millones de bolivianos acudan a votar para elegir al próximo presidente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para casos de emergencia puede llamar a los siguientes números de teléfono en cada región:

La Paz: 78708838

Cochabamba: 71730947

Santa Cruz: 168 – 62203322

Beni: 68983675

Chuquisaca: 168 – 800102930,

Oruro: 168 – 74150208,

Potosí: 168 – 69632676,

Pando: 71262418

Tarija: 168

Además, están disponibles los números de emergencia de la Policía: El 110 y 120 y los teléfonos de las Estaciones Policiales Integrales (EPI) de cada distrito vecinal.

El Ministerio de Salud informó que destinó personal de salud de la Unidad de Riesgos, Emergencias y Desastres, del Centro Coordinador de Emergencias en Salud Nacional, de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (Safci) – Mi Salud y del programa Bono Juana Azurduy.

«Estos equipos de respuesta se desplazarán por todo el país, especialmente por los municipios de Colcapirhua, Quillacollo, Cercado y Arbieto (Cochabamba), Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Llallagua (Potosí)», reseña un boletín de prensa.

Al menos 45 ambulancias estarán dispuestas para el traslado de pacientes, de los cuales, ocho fueron designados a La Paz, mismo número de vehículos a Santa Cruz, siete a Oruro, cinco a Potosí, cuatro Cochabamba, cuatro Tarija, tres ambulancias a Sucre, tres a Pando y tres a Beni, detalló.

Centro de salud

Asimismo, 125 establecimientos de salud públicos estarán de turno durante el domingo tanto de segundo como de tercer nivel para la atención de urgencias y emergencias

En La Paz atenderán el Hospital de Clínicas, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, Hospital del Norte, El Alto Sur, Instituto Nacional del Tórax, Instituto Gastroenterológico, Instituto Nacional Oftalmológico, Hospital Los Pinos, Hospital de la Merced, Hospital Cotahuma, La Portada, Hospital La Paz, Holandés, Los Andes, entre otros.

A esta lista se suman, los Hospitales de la Seguridad Social como la Caja Nacional de Salud, la Caja de Salud de Caminos, Caja Petrolera, Caja Bancaria Estatal y la Caja de Salud CORDES.