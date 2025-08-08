Policía activa procesos contra efectivos vinculados en la fuga de tres reos

Los uniformados deberán responder a la justicia ordinaria y al proceso administrativo, luego de la huida de tres privados de libertad en una cantidad similar de centros penitenciarios.

La Policía Boliviana activó los procesos correspondientes contra los tres uniformados involucrados en la fuga de la misma cantidad de privados de libertad de diferentes recintos penitenciarios del país.

«Hemos recibido denuncias sobre tres privados de libertad que evadieron el control policial, uno en el penal de Morros Blancos, en Tarija, al saltar de un muro; otro en Santa Cruz y otro en La Paz, estaban recibiendo atención médica en el área de cirugía, han descuidado el control de la policía», indicó a la prensa el presidente del Tribunal Disciplinario de la Policía, Édgar Cortez.

Durante el feriado del bicentenario, los tres internos escaparon en circunstancias que son investigadas por la Policía, para determinar su grado de responsabilidad.

«La Policía abrió el proceso disciplinario y penal en paralelo, vamos a tener los resultados del grado de participación, si hubiera habido, o el grado de negligencia de los funcionarios policiales», explicó Cortez.

En Tarija, el recluso escapó al saltar el muro con uso de una escalera y cuerdas, el vigía de la torre de control aparentemente no vio al interno escapar. En Santa Cruz y La Paz, los privados de libertad burlaron la custodia asignada al centro médico donde recibían atenciones.

«Al haberse evidenciado la participación de servidores públicos policiales en el favorecimiento de los privados de libertad, la Dirección Nacional de Planeamiento, más allá de tomar los recaudos, ha activado los procesos los procesos internos administrativos, al margen de la justicia ordinaria», agregó el comandante general de la Policía, Augusto Russo.