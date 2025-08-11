Policía presenta a tres hombres involucrados en el atraco y muerte de librecambista en Santa Cruz

Dos ciudadanos brasileños y un boliviano fueron identificados como los autores materiales del atraco en el que murió una mujer de 43 años.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La Policía Boliviana presentó la mañana de este lunes a tres hombres implicados en el atraco que acabó con la vida de una librecambista en la ciudad de Santa Cruz, crimen perpetrado el 23 de julio pasado.

«Se ha realizado una serie de allanamientos y en uno de estos se ha logrado identificar la motocicleta (en la que huyeron los atacantes) y un bote de pintura roja, con la que se cubrió el color de la moto negra», explicó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Para capturar a los tres principales sospechosos del atraco la fuerza del orden llevó a cabo una serie de allanamientos, secuestro de armas y motorizados, y se logró capturar a dos ciudadanos brasileños y un boliviano que estaban en poder de las pruebas que los implican en el atraco.

«El momento de la aprehensión (uno de los brasileños involucrados) se ha encontrado con un arma de fuego, la misma que habría sido utilizada en el asesinato de la librecambista, un arma nueve milímetros», precisó la autoridad.

Ríos detalló que al momento de la aprehensión, este sujeto intentó escapar y disparó contra los efectivos con la misma arma de fuego con la que le quitaron la vida a la librecambista.

El ciudadano brasileño Luis F. cuenta con antecedentes en su país por asesinato y mandamiento de recaptura, ya que debe una condena de 15 años de cárcel. Se lo encontró con documentación falsa.

En el caso del boliviano que participó del hecho, se sabe que era el chofer y persona de confianza de uno de los brasileños, quien ya se encuentra en custodia de la institución verde olivo.

La noche del 23 de julio pasado, estos tres hombres atracaron en el mercado Mutualista de la capital oriental a Sofía Quiroz, una librecambista de 43 años a la que le robaron 100.000 dólares.