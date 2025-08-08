Ramiro Cucho está prófugo, afirma la Policía: «No se encontraba en su domicilio»

El director de la Felccc mencionó que durante el allanamiento se lograron colectar algunos elementos dentro del domicilio, como una laptop, un equipo portátil y varios documentos, que permitirán avanzar con las investigaciones que están en curso.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Walter Sossa, informó este viernes que el exdirigente evista Ramiro Cucho está prófugo tras haberse revocado su detención domiciliaria. Un juez ordenó su detención preventiva por tres meses en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia ocurridos en junio en Llallagua, Potosí, donde murieron tres efectivos policiales.

«El señor Ramiro Cucho tenía detención domiciliaria, pero esta medida ha sido revertida. En ese marco, se procedió a realizar un allanamiento en su domicilio el martes 5 de agosto en la localidad de Llallagua. Sin embargo, esta persona no se encontraba en el lugar. El personal de investigación está realizando el procedimiento correspondiente», confirmó Sossa.

La orden de captura fue emitida el viernes 1 de agosto por un juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, luego de que Cucho incumplió las condiciones de su arresto domiciliario. Además, las investigaciones apuntan a su presunta participación como autor intelectual de las movilizaciones y ataques en Llallagua. En la misma causa, también se investiga a Humberto Claros, quien aún se encuentra bajo control judicial.

El director de la Felcc mencionó que durante el allanamiento se colectaron algunos elementos importantes dentro del domicilio, como una laptop, un equipo portátil y varios documentos, que permitirán avanzar con las investigaciones que están en curso.

Cucho ya enfrentaba procesos por encabezar un bloqueo de 24 días impulsado por sectores radicales del ala evista, entre octubre y noviembre de 2024. En ese año, fue recluido en la cárcel de Patacamaya, pero en abril pasado se dispuso su detención domiciliaria luego de tres acciones de libertad interpuestas por su defensa.

Sossa indicó que la Policía continúa los operativos para dar con su paradero y remitirlo a prisión, tal como establece la nueva orden judicial.