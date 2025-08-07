Recapturan a “El Cuervo”, reo que escapó del penal de Morros Blancos

Crónica

Tarija. Efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) lograron la recaptura de Lidio Rolando Condori Sánchez, alias “El Cuervo”, quien se había fugado el pasado 6 de agosto del penal de Morros Blancos.

La aprehensión del interno se realizó en un cerro de la comunidad de Bella Vista, tras un operativo de búsqueda activado por la Policía Boliviana bajo el denominado Plan Z. La información fue confirmada este miércoles por el Comando General, que también difundió la fotografía del sujeto, procesado por el delito de violación a menor de edad.

Según las investigaciones preliminares, Condori habría escapado por la parte posterior del recinto carcelario, lo que generó una intensa movilización policial en toda la región.