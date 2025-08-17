Rodrigo Paz arrasa en La Paz: 46.9 por ciento vota por el candidato del PDC

El candidato del PDC dio la gran sorpresa en el departamento de La Paz, al haber obtenido una votación inesperada.

La jornada electoral en La Paz dio una sorpresa mayúscula, si bien Rodrigo Paz tenía un avance considerable en la intención de voto, la jornada de hoy, según el conteo rápido dado a conocer por la red Unitel, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo un contundente 46,9%, prácticamente la mitad de ese departamento se decantó por la opción del senador tarijeño y su joven acompañante a la Vicepresidencia.

Más atrás quedaron Samuel Doria Medina, que lideraba la intención de voto en ese departamento en las encuestas preelectorales, ya que obtuvo tan solo el 16,8%; tercero fue Jorge Tuto Quiroga, quien prácticamente tiene un empate técnico con el empresario paceño, porque obtuvo 16,6%; en cuarta posición, muy lejos de los otros está Andrónico Rodríguez, que muestra el desencanto del electorado paceño con el Movimiento al Socialismo (MAS) y todas sus vertientes.

Eduardo del Castillo ratifica esa tendencia a la baja del bloque popular al haber obtenido tan solo 4,4%; Manfred Reyes Villa es sexto con un pobre 3,1%; los otros, Pavel Aracena (2,1%) y Jhonny Fernández (2,0%) muestran que no tuvieron incidencia en ese departamento.