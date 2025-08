Samuel Doria Medina anticipa posible unidad de la izquierda y afirma que no tiene miedo

Consultado sobre si teme ese escenario, Doria Medina respondió que confía en que la población busca un cambio político, aunque no descarta sorpresas en el proceso electoral. “En política he aprendido que no hay que confiarse. Puede darse que no solo la izquierda se una, sino que otros sectores también hagan alianzas de último momento”, agregó.

El candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, manifestó este domingo por la noche que no descarta un escenario de unidad entre los diferentes candidatos del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto, lo que puede modificar el panorama político rumbo a la segunda vuelta. Aunque, también dijo que no teme esa posible unificación de los que son del MAS, en referencia a los arcistas, evistas o androniquistas, que actualmente están divididos.

“Las encuestas son una fotografía del momento, pero puede haber cambios de último minuto. No descarto que, ante la presión nacional e internacional, los candidatos del MAS lleguen a algún acuerdo y pidan a su militancia votar por un solo postulante”, señaló Doria Medina en entrevista con Red Uno.

El aspirante presidencial consideró que un eventual pacto entre sectores del oficialismo puede darse incluso sin un anuncio formal, a través de instrucciones directas a sus bases para concentrar el voto en un único nombre. “No hay que pensar que la elección ya está resuelta”, afirmó.

Consultado sobre si teme ese escenario, Doria Medina respondió que confía en que la población busca un cambio político, aunque no descarta sorpresas en el proceso electoral. “En política he aprendido que no hay que confiarse. Puede darse que no solo la izquierda se una, sino que otros sectores también hagan alianzas de último momento”, agregó.

Asimismo, el candidato se refirió al fraccionamiento interno del MAS, marcado por la disputa entre Luis Arce y Evo Morales, y cuestionado por algunos como una estrategia electoral para reagruparse más adelante. “El 17 de agosto en la noche podré dar una respuesta más clara”, sostuvo.

Según datos recientes, alrededor del 60% del padrón electoral está conformado por jóvenes menores de 30 años, un sector que Doria Medina busca conquistar con una presencia activa en redes sociales en la recta final de la campaña.