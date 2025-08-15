Santa Cruz: Micros trabajarán hasta las 23:30 el sábado previo a las elecciones

El transporte interprovincial e intermunicipal trabajará hasta las 18:00.

<br /> <br />

Video: Red Uno

El dirigente de transporte, Bismark Daza, informó que este sábado, previo a las elecciones generales, el servicio de micros en la ciudad funcionará hasta las 23:30, con el objetivo de garantizar que la población pueda retornar a sus hogares sin inconvenientes.

Recordó que, en cumplimiento del auto de buen gobierno, desde las 00:00 horas del domingo quedará prohibida la circulación de vehículos que no cuenten con el permiso especial correspondiente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En cuanto al transporte interprovincial e intermunicipal, Daza precisó que el último vehículo partirá a las 18:00 para asegurar que llegue a su destino antes del horario límite establecido.

Respecto a los buses interdepartamentales e internacionales, señaló que sus salidas dependerán de la ubicación del destino final, a fin de cumplir con la normativa y llegar antes de las 22:00.

Los micros podrían retomar la circulación al promediar las 18:00 concluidas las elecciones, si las autoridades así lo permiten.