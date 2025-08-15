Horarios de salida en terminales dependerán del destino para cumplir con el auto de buen gobierno

Quienes incumplan esta normativa, serán sancionados.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que, este sábado 16 de agosto, las salidas de buses desde todas las terminales del país se ajustarán en función del destino, con el objetivo de que las unidades lleguen a su lugar de arribo antes de las 22:00, en cumplimiento del auto de buen gobierno por las elecciones generales.

Cinthya Balboa, responsable regional de la ATT, explicó que aunque inicialmente se mencionó que el último horario de salida sería a las 16:00, este límite variará según la distancia y el tiempo de viaje. “Por ejemplo, desde Cochabamba, el último bus con destino a Oruro saldrá a las 16:00”, detalló.

Las terminales operarán con normalidad este viernes, pero el sábado ya regirán restricciones y el domingo 17 de agosto permanecerán cerradas en todo el país. Cada terminal deberá publicar su programación para que la población pueda planificar sus viajes.

En el caso del transporte aéreo, los vuelos nacionales quedarán suspendidos el domingo, aunque se mantendrán algunos vuelos internacionales en los aeropuertos de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto.

Balboa recomendó no abordar transporte fuera de las terminales oficiales para evitar sanciones, recordando que todas las terminales cerrarán a las 22:30 del sábado, recibiendo los últimos buses hasta las 22:00.

En cuanto a los viajes particulares, deberán tomar en cuenta que a partir de las cero horas del domingo que prohibido circular sin tener el permiso correspondiente.

Horario de salidas de los últimos buses desde Cochabamba dependiendo el destino para este sábado 16 de agosto:

Santa Cruz 11.00 am

La Paz 13:00

Sucre 13:00

Potosí 10:00 am

Llallagua 15:00

Oruro 16:00

Chile 11:00 am