Se escuchan abucheos y silbidos durante el discurso de Luis Arce por el aniversario de las FFAA

Se escuchan abucheos y silbidos durante el discurso de Luis Arce por el aniversario de las FFAACategorías Política, VideosEtiquetas 07/08/2025 Este 7 de agosto se celebra el acto conmemorativo por la fundación de las Fuerzas Armadas en el marco del Bicentenario de Bolivia. [Foto José Elio Alba – UNITEL ] / La Parada Militar se desarrolla en la ciudad de SucreFuente: Unitel eju.tv Un hecho particular marcó la parada militar en la ciudad de Sucre. El presidente Luis Arce Catacora fue abucheado y silbado por parte del público mientras daba su discurso por el aniversario de los 200 años de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia. El incidente ocurrió mientras Arce hablaba desde la testera sobre los recursos naturales y el rol de las FFAA. "El litio, las tierras raras, los recursos hídricos, los hidrocarburos, la biodiversidad y los territorios amazónicos, chaqueños y altiplánicos (…) Las Fuerzas Armadas deben ejercer su rol activo en las fronteras", afirmó el mandatario en medio de silbidos y abucheos. Tras concluir su intervención, el presidente se retiró de la testera, y seguidamente inicio el desfile de las unidades militares. Pasadas las 10:00 de este jueves inició el acto conmemorativo por la fundación de las Fuerzas Armadas en el marco del Bicentenario de Bolivia. Luis Arce encabezó el desfile que que se desarrolla en la capital del país, Sucre. El palco oficial fue instalado sobre la avenida Las Américas, lugar hasta donde dirigieron a las autoridades e invitados especiales y también estará el alto mando militar.