Sube hasta un 30% el costo de la cascarilla de soya y afecta la producción de pollo, huevo y leche

Sin alimentos para el sector pecuario se altera la producción de carne de pollo, huevo, leche y sus derivados. Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple advirtió del incremento de hasta un 30% en el costo de los derivados de la soya, esenciales para la nutrición animal.

El dirigente señala que este incremento se viene registrando desde hace varios meses y ha provocado que muchos ganaderos dejen la lechería y se dediquen a la agricultura o migren a la ganadería comercial.

Enzo Landívar, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) asegura que estos nuevos precios fijados por el Gobierno le impide a los productores cubrir con sus costos operativos. Expresa que tienen afiliados que están recurriendo a los créditos financieros para tratar de salvar la producción.

Klaus Frerking, presidente de la CAO señala que, si bien esta variación obedece principalmente a la falta de divisas y a la escalada del precio en el mercado internacional, también se debe a políticas débiles que no incentivan al agro. Informan que hay diferentes normas desarrolladas principalmente por EMAPA que desequilibran la producción.

Recordemos que, cada mes, la empresa estatal está obligada a subvencionar con hasta un 10% tanto el acopio como la comercialización del maíz, además de proveer con precio diferenciado harina de soya solvente y cascarilla.