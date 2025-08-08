Sube hasta un 30% el costo de la cascarilla de soya y afecta la producción de pollo, huevo y leche

Sube hasta un 30% el costo de la cascarilla de soya y afecta la producción de pollo, huevo y lecheCategorías EconomíaEtiquetas 08/08/2025 El sector lechero advirtió que se ha registrado un importante incremento en sus costos de producción. La cascarilla de soya es un insumo esencial para el sector pecuario eju.tv Fuente:o Sin alimentos para el sector pecuario se altera la producción de carne de pollo, huevo, leche y sus derivados. Juan Manuel Rojas, presidente de Fedeple advirtió del incremento de hasta un 30% en el costo de los derivados de la soya, esenciales para la nutrición animal. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El dirigente señala que este incremento se viene registrando desde hace varios meses y ha provocado que muchos ganaderos dejen la lechería y se dediquen a la agricultura o migren a la ganadería comercial. Enzo Landívar, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) asegura que estos nuevos precios fijados por el Gobierno le impide a los productores cubrir con sus costos operativos. Expresa que tienen afiliados que están recurriendo a los créditos financieros para tratar de salvar la producción. Klaus Frerking, presidente de la CAO señala que, si bien esta variación obedece principalmente a la falta de divisas y a la escalada del precio en el mercado internacional, también se debe a políticas débiles que no incentivan al agro. Informan que hay diferentes normas desarrolladas principalmente por EMAPA que desequilibran la producción. Recordemos que, cada mes, la empresa estatal está obligada a subvencionar con hasta un 10% tanto el acopio como la comercialización del maíz, además de proveer con precio diferenciado harina de soya solvente y cascarilla.