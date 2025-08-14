Terminal de La Paz cerrará a las 23:00 hrs del sábado

El lunes a las 3:30 am se retomarán las labores cotidianas.

Video: RTP

eju.tv

En cumplimiento del auto de buen gobierno previo a las elecciones generales del 17 de agosto, la Terminal de Buses de La Paz cerrará sus puertas el sábado a las 23:00, momento en el que recibirá a sus últimos buses.

Las salidas hacia destinos nacionales e internacionales se irán restringiendo de manera gradual, tomando en cuenta la distancia de cada viaje y el tiempo estimado para llegar antes de las 00:00 del domingo, cuando entra en vigencia la prohibición de circulación vehicular en todo el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Uno de los destinos más demandados desde La Paz es Cochabamba; por lo que advierten que los últimos buses con este itinerario saldrán a las 14:00 para cumplir con la norma.

Las restricciones aplicarán también para rutas internacionales, que deberán garantizar que las unidades crucen la frontera antes de la medianoche.

El auto de buen gobierno establece estas medidas para garantizar el desarrollo pacífico y ordenado de los comicios, que se celebrarán este domingo en todo el territorio nacional.