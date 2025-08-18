Tras jornada electoral, se reanuda la salida de buses en las terminales del país

Este lunes los viajes a los diferentes destinos se van retomando de poco, se pudo observar un movimiento considerable en las terminales terrestres del eje central.

Fuente: Unitel

Luego de una jornada electoral y de levantarse la restricción vehicular, las actividades se van retomando de a poco en todo el país. En las terminales de buses, el movimiento inició desde la madrugada de este lunes.

En Cochabamba, se pudo observar como las distintas empresas de buses empiezan a ofertar los pasajes a los diferentes destinos, mientras que en las instalaciones de la terminal terrestre se registra un movimiento considerable de personas.

[Foto: UNITEL] / Terminal de Buses de Cochabamba

De acuerdo a la información brindada por los mismos operadores los destinos que más buscan los ciudadanos son a Santa Cruz, Oruro y La Paz.

Las puertas de la Terminal de Buses en Cochabamba se abrieron a las 04:00 y se espera que los viajes se vayan retomando de a poco, ya que la cantidad de buses que salen diariamente aún no se ha normalizado debido a la escasez de diésel.

Una situación similar se registra en la Terminal Bimodal de Santa Cruz, donde varias personas llegaron desde tempranas horas en busca de pasajes para poder viajar a distintos departamentos.

Según el informe que manejan las empresas de buses, las carreteras de todo el país están expeditas, por lo que la transitabilidad es totalmente normal.

De igual manera, la Terminal de La Paz abrió sus puertas a la población a tempranas horas de este lunes, donde varios esperaban poder viajar y retornar a sus labores en otros destinos.