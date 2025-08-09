TSJ suspende encuentro presidencial sobre justicia por ausencia de candidatos

El TSJ argumentó que la suspensión busca no interferir en las actividades políticas y partidarias de los postulantes en nombre del respeto a los principios democráticos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) canceló el foro presidencial ‘El Rol de la Justicia en el Estado’, previsto para el 11 de agosto debido a la ausencia de varios candidatos en plena campaña electoral.

El encuentro buscaba abrir un debate clave sobre la independencia judicial, pero la falta de confirmaciones y las excusas por “motivos de agenda” terminaron por sepultar la cita, se lee en el comunicado del TSJ.

En la nota oficial 006/2025, el TSJ argumentó que la suspensión busca no interferir en las actividades políticas y partidarias de los postulantes en nombre del respeto a los principios democráticos. Sin embargo, la decisión se produce en medio de una crisis de confianza en la justicia y cuando la ciudadanía esperaba escuchar propuestas concretas de quienes pretenden gobernar.

El Tribunal reiteró su compromiso con una “nueva justicia” y con un proceso electoral independiente y transparente.