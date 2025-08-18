Tupac Katari ratifica apoyo a Luis Arce y respaldo a Paz y Lara: “La derecha nunca más va a entrar al Gobierno”

“Vamos a trabajar de la mano con quien tenga la base y la base se ha ido con nuestro hermano Rodrigo Paz y nuestro hermano Lara, quienes han brindado una mejor opción para las provincias”, declaró García.

La Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari de La Paz reafirmó hoy (18) su respaldo al presidente Luis Arce Catacora y expresó su apoyo a los candidatos del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, rumbo a la segunda vuelta electoral.

“Vamos a apoyar en esta segunda vuelta a los mejores candidatos y lo hemos dicho siempre, la derecha nunca más va a poder entrar al gobierno”, declaró el dirigente de los campesinos, Javier Alejo, en conferencia de prensa desde plaza Murillo.

La dirigencia campesina destacó que su respaldo al binomio del PDC responde al mandato de las bases y a los resultados obtenidos por Paz y Lara en las 20 provincias paceñas.

Por otro lado, Alejo aseguró que el apoyo a Arce se mantiene firme hasta la conclusión de su mandato. “El presidente Arce Catacora ingresó por la puerta y tiene que irse por la puerta. El nuevo presidente del Estado Plurinacional en la segunda vuelta, Tupac Katari va a respetar democráticamente la decisión del pueblo soberano”, afirmó.

Desde las provincias, la dirigencia reforzó el mensaje con Videl García, representante de Nor Yungas, quien destacó que la mayoría rural de La Paz se volcó a favor del binomio Paz-Lara.

“Vamos a trabajar de la mano con quien tenga la base y la base se ha ido con nuestro hermano Rodrigo Paz y nuestro hermano Lara, quienes han brindado una mejor opción para las provincias”, declaró García.

Además, aclararon que no promoverán movilizaciones, pero estarán vigilantes ante cualquier intento de vulnerar la voluntad popular.