Tuto cierra campaña en El Alto y evistas marchan en esa ciudad por el voto nulo

El candidato de Libre dio inicio a la finalización de su campaña en la urbe alteña, donde los seguidores de Evo Morales piden que el electorado anule su voto.

eju.tv / Video: Pueblo TV

El candidato de Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cerró la tarde de este sábado su campaña en El Alto, la misma ciudad que los evistas recorrieron esta jornada en una marcha para incentivar a la gente a votar nulo.

«Aquí (es el cierre) en El Alto, luego La Paz, anoche hemos estado en Oruro, mañana Tarija, luego Trinidad; lunes Sucre y Cochabamba, martes Santa Cruz, luego Potosí, y el miércoles cerramos en La Paz», declaró Quiroga.

Mientras el postulante a la Presidencia recorrió la urbe alteña en una caravana que concluyó con su aparición en un palco donde se dirigió a los vecinos, un grupo de seguidores de Evo Morales marchó desde temprano por las calles y avenidas de esa ciudad para pedir el voto nulo.

Al grito de «¡voto nulo, carajo!», los evistas de diferentes organizaciones afines a Morales señalaron que no se sienten representados por ninguno de los candidatos del proceso electoral y que, en consecuencia, no darán legitimidad a los comicios.

«Tahuichi Tahuichi traidor, a nosotros no nos vas a engañar (…), has traicionado a la sangre indígena y por tu culpa va a gobernar la derecha», se le escuchó declarar a una mujer que participó de la marcha por el voto nulo.