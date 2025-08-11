Tuto y Samuel evitan debate del TSE para mantener su ventaja, según analista

El vocal Tahuichi aseguró que hasta el día de ayer solo 6 candidatos presentaron oficialmente su respuesta en participación al debate.

Para el analista político, José Peralta, por estrategia, los candidatos que lideran las encuestas, entre ellos Jorge «Tuto» Quiroga, Samuel Doria Medina e incluso Manfred Reyes Villa, no participarán en el debate convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Peralta recordó que esta será una semana intensa en la carrera electoral y no descartó que surjan “sorpresas” en los próximos días, advirtiendo que, debido a denuncias, algunos candidatos podrían retirarse y ser reemplazados. «Esperemos que no haya sorpresas, o que se hagan las cosas por debajo de la mesa para que aparezcan nuevos candidatos que no pueden por norma», señaló.

En su criterio, a Samuel y Tuto no les conviene exponerse en un debate, ya que su prioridad es mantener el respaldo que poseen para llegar al domingo con opciones de forzar una segunda vuelta entre ellos.

Por su parte, el vocal del TSE, Tahuichi, lamentó que hasta el día de ayer, solo 6 candidatos hayan presentado su respuesta de manera oficial, confirmando que Samuel y Tuto, serían los únicos candidatos que aseveraron, no participarán en el debate.

Según la autoridad electoral, confirmaron su presencia Rodrigo Paz (PDC), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS) y Pavel Aracena (Libertad y Progreso ADN).