UMSA denuncia a profesores por falsificar títulos de maestría

El costo de una maestría supera los $ 5.000.

Video: RTP

eju.tv

La Unidad de Transparencia de la Universidad Mayor de San Andrés, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, contra 5 docentes que habrían falsificado certificados de maestría con el objetivo de acceder a ascensos de categoría.

Según informó la Unidad de Transparencia de la UMSA, la maestría sí existió, sin embargo, estas personas no registran inscritos, por tanto, todo el documento es falso. Las autoridades universitarias no dudan que existan más personas implicadas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Se cree que títulos como estos, podrían haber sido utilizados en diferentes municipios por más maestros, con el fin de obtener un ascenso y calificar a cierta categoría.