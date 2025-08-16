Unidad denuncia un intento de allanamiento de su oficina de control electoral por parte del MAS

Los diputados alegaron que querían investigar si había algún hecho irregular. Fueron impedidos de ingresar por el personal de la oficina de Unidad, que cuestionó su derecho a realizar este tipo de investigaciones.

Fuente: Unidad

Dos diputados del MAS y un enviado de un canal de televisión que está involucrado directamente en la guerra sucia electoral, intentaron allanar la oficina de control electoral de la alianza Unidad, según denunció el candidato a Senador por La Paz Roberto Moscoso y se observó en imágenes que circularon en las redes sociales.

“Como Unidad, denunciamos un intento de avasallamiento de nuestras oficinas de control electoral. Este es un intento del evismo de enlodar el proceso electoral, señalando que hemos cometido fraude, y así esconder y justificar la derrota que sufrirán mañana en las elecciones”, señaló.

Los diputados alegaron que querían investigar si había algún hecho irregular. Fueron impedidos de ingresar por el personal de la oficina de Unidad, que cuestionó su derecho a realizar este tipo de investigaciones y la clara intención política que tenían de alimentar la guerra sucia contra Samuel.

Por su parte, el candidato presidencial Doria Medina publicó en X el siguiente post: “Como ya anticipamos, diputados del MAS se presentaron en nuestro control electoral con denuncias falsas para que no podamos fiscalizar la transparencia de la elección. Este es otro abuso e intimidación del MAS. Pero ya no les tenemos miedo. El domingo se van. Y de aquí, hoy, también. Vamos a defender el voto con todos los medios que hagan falta”, señaló Samuel.

Al hablar de que Unidad ya anticipó esto, se refiere a un comunicado publicado ayer por este frente, en el que se señalaba que el gobierno quería sabotear las elecciones y contribuir a la guerra sucia plantando material electoral en las oficinas de esta alianza, a fin de poder acusarla hacer fraude en las elecciones de mañana.