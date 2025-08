Vecino ataca a ‘machetazos’ a tres personas en Montero y escapa

El barrio Villa Fátima de Montero vivió una madrugada de terror cuando un hombre atacó con dos machetes a tres integrantes de una misma familia, dejándolos gravemente heridos, antes de darse a la fuga. La Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investigan el hecho como tentativa de homicidio.







El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el agresor, presuntamente molesto por el supuesto robo de su motocicleta y una deuda de dinero, irrumpió violentamente en la vivienda de sus vecinos. Tras derribar la puerta de uno de los cuartos, comenzó a golpear con machetes a los ocupantes, quienes dormían en ese momento.

De acuerdo con el reporte médico, una de las víctimas se encuentra en terapia intensiva en el hospital de tercer nivel de Montero, con dos cortes profundos en la cabeza. Los otros dos heridos presentaron lesiones de entre 10 y 15 centímetros en brazos y torso; ambos fueron dados de alta tras recibir puntos de sutura.

Un testigo y familiar de los heridos relató el horror vivido:

“A las 3:00 fue la pelea, él entró a tumbar la puerta. Mi primo estaba durmiendo y lo agarró a machetazos. Cuando quise ayudarlo, me dijo ‘vos no te metas’ y me hirió también”.

Según fuentes policiales, el agresor fue inicialmente arrestado, pero quedó en libertad por falta de pruebas. Actualmente se encuentra prófugo, mientras la familia afectada formalizó la denuncia por tentativa de homicidio ante la Felcc.