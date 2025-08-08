VIVO: A pocos días de las elecciones, Tuto supera por mínima diferencia a Samuel

La última encuesta publicada por El Deber, pone por primera vez a Tuto como favorito
Video: El Deber
eju.tv
A poco más de una semana de los comicios, una encuesta de SPIE Consulting SRL para El Deber coloca a Jorge “Tuto” Quiroga al frente de la intención de voto, con un 24,45%, superando por estrecho margen a Samuel Doria Medina, que alcanza un 23,64%. En tercer lugar se ubica Rodrigo Paz, con un 9,10%.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Por primera vez en este proceso electoral, Tuto logra posicionarse por encima de Samuel, aunque la diferencia es menor al 1%, lo que anticipa una contienda cerrada hasta el último día de campaña.
El sondeo también revela que, luego de varios años, las cuatro principales fuerzas políticas del país se alinean dentro del espectro de derecha.
Ficha técnica:
-
Universo: Población boliviana mayor de 18 años habilitada para votar.
-
Tamaño de muestra: 2.500 personas.
-
Cobertura: 100 localidades en todo el país.
-
Margen de error: ± 2,2%.
-
Nivel de confianza: 95%.
-
Fecha de levantamiento: Del 31 de julio al 4 de agosto de 2025.