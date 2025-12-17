Canciller Aramayo conversa con ministra de Palestina, rechaza ataques a civiles y reafirma compromiso con la paz

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, reafirmó, a nombre de Bolivia, su compromiso con la paz y la convivencia pacífica

El canciller Fernando Aramayo rechazó en una conversación con la ministra de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, los ataques a civiles y reafirmó su compromiso con la paz y la autodeterminación.

La Cancillería informó de la conversación telefónica entre ambas autoridades, en el marco de lo que denominó “diálogo permanente y respeto a resoluciones de la ONU y al DDHH”.

“Bolivia rechaza ataques a civiles y reafirma su compromiso con la paz, la autodeterminación y la convivencia pacífica”, establece un post en la cuenta oficial en X de la Cancillería sobre la conversación.

La información oficial fue compartida en un banner que lleva el título: “Bolivia y Palestina sostienen diálogo diplomático por la paz y el respeto a los DDHH”.

Palestina es atacada por Israel, país con el que el gobierno de Rodrigo Paz restableció relaciones diplomáticas tras su interrupción en 2023 a raíz de la ofensiva sobre la Franja de Gaza.