Gobierno habla de vender activos de empresas públicas para recuperar dinero de las Reservas Internacionales

La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) presentará informes semanales al presidente Rodrigo Paz para que él defina qué sucederá con cada una de las industrias.

eju.tv / La Paz / Video RTP

El Gobierno nacional considera la posibilidad de vender los activos de las empresas públicas para recuperar los fondos que se invirtieron de las Reservas Internacionales Netas (RIN) durante los más de 20 años de la administración del MAS, reveló el viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares.

La autoridad precisó que en 67 empresas ejecutadas por los dos gobiernos del MAS, entre 2006 y octubre de 2025, se invirtió $us 7.750 millones, de los cuales solo se recuperó el 18% y más de $us 6.500 millones aún no fueron pagados al Banco Central de Bolivia (BCB).

“Estamos hablando de una deuda de 6.500 millones de dólares. Han dilapidado, han fundido las Reservas Internacionales Netas que eran nuestro ahorro, habría hay que ver cómo recuperarlo”, dijo Linares en una entrevista con RTP.

Abrió la posibilidad de que se “vendan los activos de las empresas” para recuperar los recursos invertidos de las RIN.

Esa y otras opciones las trazará la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) que realizará el diagnóstico de cada una de las industrias para conocer su estado y su viabilidad.

Se presentarán informes semanales al presidente Rodrigo Paz para que él defina qué sucederá con cada una de ellas considerando que de las 67 firmas sólo tres generaban ingresos para el país: YPFB, Comibol y ENDE.

Uno de los casos críticos es el del Ingenio Azucarero de San Buenaventura, en el departamento de La Paz. Se invirtió Bs 1.800 millones de las RIN y hasta la fecha no devolvió nada al BCB.

“Ya son 13 años de la deuda y no paga un boliviano. Esta empresa no tiene dinero, fue mal concebida, ha nacido muerta”, graficó Linares.