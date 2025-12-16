Hallan cerca de medio millón de dólares escondidos en un bus que ingresaba a Chile proveniente de Bolivia

Fuente: Unitel

El dinero estaba cubierto y escondido en el mecanismo de ventilación del bus. Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas de Chile hallaron cerca de medio millón de dólares y lo entregaron a Carabineros para que procesada con la investigación del caso.

Según la Aduana de Chile, entre enero y junio ejecutó “57 procedimientos por la no declaración de dinero en frontera, reteniendo $us 2.362.900”.

Este nuevo caso se descubrió en el paso fronterizo Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, en el norte de Chile, “durante la revisión habitual de un bus que ingresaba a Chile desde Bolivia”.

“Funcionarios de la Aduana Regional de Arica se percataron que tras unas rejillas se observaban bultos extraños. Al abrir el sistema de aire acondicionado del vehículo los fiscalizadores hallaron siete paquetes rectangulares de color negro”, reseña el informe de la Aduana chilena.

“Tras examinar cada uno de ellos, quedó al descubierto el millonario contrabando: $us 482.900 en billetes de 100 dólares y $us 7.100 en billetes de 50 dólares”, se añade.

En la entrevista, los funcionarios “determinaron que el dinero era transportado por la auxiliar del bus”, es decir, por la ayudante que tenía el motorizado de transporte público.

“Los análisis de riesgo, en este caso, se enfocan en el posible intento de lavar activos por parte del crimen organizado, dadas las elevadas sumas de dinero en efectivo que hemos detectado”, explicó el Director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón Contreras.

Comercio

Se conoce que los comerciantes se dirigen a la región norte de Chile para adquirir productos en las zonas francas y luego internarlos a Bolivia por la vía legal o por pasos no autorizados para vitar el pago de tributos.

En Bolivia, la frontera con Chile es considerada “zona roja” para el contrabando de mercancías.

El dinero fue retenido y los funcionarios informaron a la Fiscalía y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para continuar con las investigaciones. Además, el dinero fue entregado bajo cadena de custodia a Carabineros.

La ley chilena 21.632 especifica que se está en presencia del delito de contrabando de dinero, cuando las personas tratan de ingresar o sacar del país sin declarar más de 10 mil dólares en efectivo, su equivalente en otras monedas o instrumentos negociables.