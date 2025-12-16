Héctor Arce retira su candidatura para gobernador de Cochabamba

El exdiputado Héctor Arce anunció este martes su decisión de retirar su candidatura a la Gobernación de Cochabamba, pocos días después de que fue proclamado como postulante del “evismo”.
“Hemos realizado una valoración política profunda y siempre pensando en el interés colectivo, en cuidar nuestro proceso revolucionario, nuestro Instrumento, es que hemos tomado la decisión de retirar nuestra candidatura, nuestra postulación a Gobernador del Departamento de Cochabamba”, dijo Héctor Arce en conferencia de prensa.
No dio mayores explicaciones y se limitó a agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días. “Héctor Arcia siempre va a estar al lado de esos sectores vulnerables, al lado de esos sectores que han sido marginados generaciones por generaciones”, sostuvo.
Destacó que ha enfrentado la corrupción en diferentes ámbitos y aseguró que ha cumplido en su trayectoria como alcalde de Omereque y asambleísta. Consideró que otros candidatos estaban asustados con su postulación.