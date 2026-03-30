TSE convoca a segunda vuelta para gobernador en cinco departamentos; Santa Cruz está en espera

En los departamentos de Potosí, Pando y Cochabamba se tiene a gobernadores electos en primera vuelta

eju.tv

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, convocó la noche de este lunes a la segunda vuelta para elegir gobernadores en La Paz, Oruro, Beni, Chuquisaca y Tarija, mientras que en Santa Cruz se esperará la repetición, este domingo, de la votación en dos municipios.

“Se realizará el balotaje en estos departamentos el domingo 19 de abril, con el mismo Padrón Electoral utilizado en las elecciones de autoridades departamentales subnacionales”, explicó en alusión a las elecciones del pasado 22 de marzo.

En La Paz irán a segunda vuelta Luis Revilla, de la alianza Patria Sol, y René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica; en Chuquisaca, Luis Ayllón, de Alianza Gente Nueva, y Franz García, de Alianza Patria Unidos; y en Oruro, Edgar Sánchez, de la alianza Jacha-Jakisa-Sol-Fesorc, y Óscar Chambi, de la Alianza Patria-Oruro.

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En Beni están Tito Egüez, de la alianza Patria Unidos, y Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario; y en Tarija, Adrián Oliva, de Patria, y María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio.

La convocatoria no alcanza a Santa Cruz, donde se espera la repetición de votación en algunas mesas para contar con los resultados finales y el llamado al balotaje; sin embargo, ya se preparan algunos aspectos para ir avanzando. Con los resultados parciales, se enfrentarían Juan Pablo Velasco, de Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

Dentro del calendario electoral están previstos un debate entre los candidatos una semana antes de las elecciones, el sorteo público de jurados del 31 de marzo al 6 de abril, el sorteo de la ubicación de franjas en las papeletas de sufragio del martes 31 al lunes 6 de abril, y la difusión de propaganda electoral del 6 de abril al 15 de abril.

En los departamentos de Potosí, Pando y Cochabamba se tiene a gobernadores electos en primera vuelta. A segunda vuelta se va si ninguno logra el 50% más un voto o el 40% con una diferencia de 10 puntos respecto al segundo más votado.