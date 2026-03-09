TSJ alista paquete de proyectos de ley “para la transformación de la justicia”Categorías PolíticaEtiquetas 09/03/2026 El TSJ presentará sus propuestas este jueves a la Asamblea Legislativa, entre ellas la implementación del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC) para la consolidación del expediente digital [Foto: AJN] / Romer Saucedo es la máxima autoridad del TSJ Fuente: Unitel El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que presentará el jueves un paquete de proyectos de ley para la transformación de la justicia, según confirmó este lunes en conferencia de prensa. eju.tv La autoridad presentará las propuestas ante la Asamblea Legislativa, entre los más relevantes está el de la implementación del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC) para la consolidación del expediente digital. “Este jueves vamos a La Paz a presentar algunos proyectos de ley, incluyendo el proyecto de ley que priorice la implementación de este sistema, que cuesta Bs 160 millones para (su ejecución en) todo el país, como resultado del diálogo para la transformación de la justicia”, adelantó Saucedo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El SIGC es un sistema que permitirá consolidar la implementación del expediente digital en la justicia boliviana, de manera interoperable con las bases de datos de la Policía, el Ministerio Público y el Segip. “Creemos que la transformación de la justicia pasa por la implementación de herramientas tecnológicas”, remarcó la autoridad. Este sistema ya se implementó a través de manera piloto en el departamento de Chuquisaca y su proyecto de ley cuenta con el respaldo de la Sala Plena del TSJ y es resultado de un trabajo coordinado entre los magistrados y el personal técnico del TSJ con la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) del Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura.