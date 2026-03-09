TSJ alista paquete de proyectos de ley “para la transformación de la justicia”

Fuente: Unitel

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunció que presentará el jueves un paquete de proyectos de ley para la transformación de la justicia, según confirmó este lunes en conferencia de prensa.

La autoridad presentará las propuestas ante la Asamblea Legislativa, entre los más relevantes está el de la implementación del Sistema Informático de Gestión de Causas (SIGC) para la consolidación del expediente digital.

“Este jueves vamos a La Paz a presentar algunos proyectos de ley, incluyendo el proyecto de ley que priorice la implementación de este sistema, que cuesta Bs 160 millones para (su ejecución en) todo el país, como resultado del diálogo para la transformación de la justicia”, adelantó Saucedo.

