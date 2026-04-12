Chikungunya: pacientes sufren lesiones en la piel y dolores articulares por largo tiempo

Según las autoridades sanitarias, el 12% de los afectados presenta secuelas. Las personas que contrajeron esta enfermedad aseguran que meses después de la infección continúan con síntomas que afectan su movilidad y su calidad de vi Por Deisy Ortiz Duran eju.tv





Fuente: eldeber.com.bo

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“Ya pasaron dos meses desde que enfermé y todavía sigo con las manos y los pies hinchados. Me cuesta levantarme. Abrir una botella o agarrar un vaso es todo un sufrimiento. Nunca pensé que esta enfermedad fuera tan horrible. No se la deseo a nadie”, relata Hugo Santos, padre de familia y funcionario público que aún padece las secuelas de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Hugo es uno de los 7.674 casos de Chikungunya diagnosticados en Santa Cruz, un mal que está dejando graves secuelas que se prolongan por meses. Las lesiones en la piel y la caída del cabello son otras de las afecciones que refieren algunos pacientes que recién han pasado la infección.

Los síntomas más incapacitantes son los dolores musculares y, sobre todo, articulares. Estos se concentran en manos, tobillos, caderas y rodillas, y aparecen desde el inicio de la enfermedad. En muchos casos, el dolor es tan intenso que limita completamente la movilidad de quienes lo padecen.

“Es terrible el dolor”, dice Ardenia Coronado desde una camilla del Hospital Municipal del DM-10. Llegó cargada en brazos por su esposo porque no podía caminar. “Me duelen los nudillos de las manos. Empezó con dolor de rodilla y luego me vino la fiebre”, cuenta con dificultad.

Ardenia permanece inmóvil. Incluso mover sus manos para que le cambien la vía del suero la hacen gritar. Recuerda que al principio pensó que el dolor era por haber lavado ropa. En su casa, su suegra también comenzó a presentar los mismos síntomas.

Wilman Molina lleva tres meses de haber superado el cuadro, pero los dolores en sus articulaciones persisten, por lo que debe tomar analgésicos a diario para aliviar sus dolencias.

En este tiempo ha acudido a diferentes consultas médicas en busca de alivio. Finalmente, un especialista le recetó tratamiento contra la artritis. “Recién con eso pude caminar mejor y los dolores disminuyeron. La inyección me cuesta Bs 300 y debo aplicarme dos dosis cada 20 días”, comenta.

Wilman dice que los primeros días de la enfermedad estuvieron marcados por fiebre y malestar general. Sin embargo, lo más alarmante vino después, cuando el dolor en las articulaciones le impidió mantenerse de pie.

“Caminaba arrastrando los pies. Me dio una alergia que me hinchó desde la rodilla hacia abajo y el dolor era intenso”, relata.

Marcelo cuenta que, en el caso de su hijo de 10 años, las lesiones en la piel fueron tan graves que le aparecieron ampollas en la espalda. Para aliviar el dolor, debían colocarle compresas frías, ya que parecía que la piel le quemaba. “No soportaba ni la ropa”, cuenta.

Una paciente que superó la enfermedad hace un mes, además de lidiar con la hinchazón en los tobillos, tiene que realizar un tratamiento para el cabello y está utilizando cremas para hidratarlo. “Mi pelo quedó totalmente seco”, comenta.

La doctora María Ortiz, que trabaja en el hospital Municipal DM-10, que es de referencia para la atención de pacientes con chikunguña, indicó que nuevamente están registrando un aumento de personas con cuadros agudos, pero también están llegando los que presentan secuelas.