Defensa de víctima exige inspecciones en dos escenarios tras declaración de alias ‘Yeyo’

La defensa de la familia de la víctima cuestiona la veracidad de la declaración de alias “Yeyo” y solicita al Ministerio Público realizar inspecciones en dos escenarios clave.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

Fuente: Red UNO

El abogado de la familia de José Ángel Castañeta, Denver Pedraza, se pronunció tras la aprehensión de Hernán Navia Martínez, alias “Yeyo”, por su presunta implicación en el asesinato ocurrido en la zona de la Radial 26.

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El sindicado se presentó voluntariamente ante el Ministerio Público y actualmente se encuentra en dependencias de la Felcc.

Pedraza destacó el trabajo coordinado entre la Fiscalía y la Policía; sin embargo, puso en duda la veracidad de la declaración brindada por el acusado.

Según explicó, alias “Yeyo” afirmó haber sido interceptado, versión que —a criterio de la defensa— debe ser verificada mediante registros de cámaras de seguridad en distintos puntos de Santa Cruz.

“El Ministerio Público debe trasladarlo al lugar donde supuestamente fue interceptado para comprobar si su versión es real. En toda la ciudad hay cámaras que pueden confirmar o desmentir esa declaración”, sostuvo el abogado.

Asimismo, relató que, de acuerdo con la información recabada, la víctima habría sido engañada con el pretexto de asistir a la feria del automóvil, donde intentaron subirla a un vehículo. Al resistirse e intentar huir hacia un lugar concurrido, fue alcanzada por disparos de arma de fuego.

El jurista enfatizó que la familia busca justicia y evitar que hechos similares se repitan. “Lo que se quiere en este proceso es que no haya más muertos”, remarcó.

Finalmente, Pedraza solicitó que se realicen al menos dos inspecciones: una en el lugar exacto donde ocurrió el ataque armado y otra en el sitio donde presuntamente se retiraron sustancias controladas, elementos que podrían ser clave para esclarecer el caso.

Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia cautelar del acusado, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.

Fuente: Red UNO