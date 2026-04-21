Diputado Armin Lluta se refugia en el Legislativo y evita detención por impago de asistencia familiar a su hija

Lluta pertenece a la agrupación Libre, del expresidente Jorge Quiroga, y asumió su mandato el 8 de noviembre. Mensualmente, el legislador recibe más de Bs 22.000.

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El diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, ingresó literalmente corriendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional y evitó que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por el impago de asistencia familiar.

Con la orden en sus manos, su expareja lo correteó en el intento de agarrarlo, pero no logró su cometido. “Me debe de hace años, siempre se escapa”, aseguró escuetamente sobre la demanda por pago de asistencia familiar a su hija.

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De acuerdo con la orden de aprehensión dictada en marzo de 2024, el exdirigente cocalero y ahora diputado debe Bs 24.685 por concepto de pensiones a su hija.

Lluta pertenece a la agrupación Libre, del expresidente Jorge Quiroga, y asumió su mandato el 8 de noviembre. Mensualmente, el legislador recibe más de Bs 22.000.