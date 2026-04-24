El CGRI anuncia la incautación de un barco sospechoso de colaborar con el Ejército de EE.UU.

El buque fue detenido tras seis meses de vigilancia por parte de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Una lancha rápida del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) navega por el golfo Pérsico junto a un buque de carga general durante el desfile naval que conmemora el Día Nacional del Golfo Pérsico, el 29 de abril de 2024. Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Gettyimages.ru

Fuente: RT

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha incautado un barco sospechoso de colaborar con el Ejército estadounidense, informaron este viernes medios locales.

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Según reza un comunicado del CGRI, tras seis meses de investigaciones de inteligencia de la Armada, el buque Epaminodes fue detenido «por realizar múltiples viajes a puertos estadounidenses y por ignorar las advertencias y numerosas normas marítimas».

La incautación tiene lugar días después de que las fuerzas navales del CGRI interceptaran e incautaran dos buques que infringían la normativa en el estrecho de Ormuz, en medio del actual bloqueo marítimo de Washington al país persa.

Este martes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que prorrogaba el alto el fuego con Irán establecido el 7 de abril, al explicar que la decisión se debe a que el Gobierno iraní se encuentra, supuestamente, «gravemente dividido».

Por otra parte, Trump informó haber ordenado a las Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo naval al país persa y que permanezcan preparadas y operativas. Esto se produjo tras la suspensión de las negociaciones que se celebrarían este miércoles en Islamabad, Pakistán.

En paralelo, la agencia Tasnim informó que, según información obtenida de diversas fuentes, Teherán «no habría solicitado una prórroga del alto el fuego», por lo que el anuncio de Trump podría significar que «habría fracasado en la guerra».

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, comunicó que Teherán ha optado por mantenerse al margen de las conversaciones debido a las acciones inconsistentes y contradictorias de Washington.

El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la próxima ronda de negociaciones en Islamabad tendrá lugar tan pronto como Washington ponga fin al bloqueo naval contra el país persa.