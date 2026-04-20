La marcha de Yahuasi llega a El Alto e ingresará a La Paz para exigir al TSE nuevas elecciones para gobernador

“Al no existir legitimidad, ni legalidad, exigimos nuevas elecciones para la gobernación de La Paz”, dijo Yashuasi en un discurso en El Alto

Fuente: ANF

La marcha encabezada por el excandidato a gobernador de La Paz, René Yahuasi, llegó a la ciudad de El Alto tras un recorrido de seis días desde el municipio de Puerto Acosta e ingresará este martes a La Paz para exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) nuevas elecciones en el departamento.

Yahuasi comenzó la movilización el pasado 15 de abril para pedir al TSE que se realice la segunda vuelta en los comicios para gobernador de La Paz, pero una Sala Constitucional ratificó la resolución del TSE de suspender la votación tras la declinatoria de Nueva Generación Patriaótica (NGP) y, en consecuencia, proclamar ganador al candidato Luis Revilla, que venció en primera vuelta con un 20 % de apoyo.

La segunda vuelta se realizó el domingo solo en cinco departamentos al estar suspendido el proceso en La Paz.

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En El Alto, Yahuasi leyó un conjunto de demandas amplio que pide respeto al voto soberano y la democracia y la celebración de nuevas comicios para la gobernación paceña,

“Al no existir legitimidad, ni legalidad, exigimos nuevas elecicones para la gobernación de La Paz”, dijo Yashuasi en su discurso.

Ademas, entre varios reclamos, la marcha también reclama soluciones al problema de la gasolina “basura”, la anulación del, proyecto de ley antibloqueos, la no privatizaciáon de las empresas estatales y respeto a la libertad de expresión.

Yashuasi dijo que la marcha partirá de El Alto a las 08.00 e invitó a los sectores sociales vecinales e indígenas a acompañar la protesta hasta la sede del TSE.

En tanto, el gobernador saliente de La Paz, Santos Quispe, y Revilla acordaron comenzar el jueves el proceso de transición en la gobernación de La Paz.