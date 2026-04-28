Ministro de la Presidencia: “No vamos a privatizar nunca una empresa estratégica del Estado como YPFB”

Fuente: Unitel

Tras la respuesta del presidente Rodrigo Paz a Evo Morales sobre YPFB, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, escribió que no está contemplado privatizar una empresa estratégica como la petrolera estatal.

“Lo que se quiere más bien es salvar esta empresa de las ruinas en las que la dejaron”, escribió Lupo en las redes.

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Lupo agregó que el 2005, el MAS recibió el Estado con una producción cercana a los 50 millones de metros cúbicos de gas por día, reservas sólidas de gas, que se traducían en un país con potencial real; sin embargo, cuando dejaron el Gobierno la petrolera estatal tenía una producción de 30 millones de metros cúbicos al día, además, reservas reducidas por ausencia de exploración y explotación.

El ministro habló también a una petrolera estatal con “mafias enquistadas, burocracia ineficiente e improductiva” y 8.500 empleados.

“Una empresa estratégica dedicada a la comercialización (con corrupción) cuando debería dedicarse a la exploración. Y un país cada vez más dependiente de combustible importado”, escribió el ministro de la Presidencia.

Las palabras del ministro Lupo se producen luego que Evo Morales habló el domingo de un supuesto plan para dañar la imagen de la petrolera estatal para privatizarla.

Ante esas afirmaciones, el presidente Rodrigo Paz se dirigió a Morales y le señaló que no tenía la autoridad moral para hablar de YPFB pues en los casi 20 años del MAS en el Gobierno la destruyeron.