Paz tratará en reunión de gabinete los proyectos de ley de Hidrocarburos y Minería

El presidente Paz cumplió una apretada agenda de actividad en Santa Cruz

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz cerró la noche de este miércoles una intensa agenda de actividades en Santa Cruz y confirmó para este jueves una reunión de gabinete destinada a tratar los proyectos de ley de Hidrocarburos y de Minería.

“Tenemos una reunión con el gabinete para cerrar la agenda de la nueva ley de Hidrocarburos y de Minería; son siete leyes que vamos a presentar al país; una por una, paso a paso, se va a explicar”, aseguró desde Santa Cruz, antes de su retorno a La Paz.

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Los nuevos proyectos de ley tienen como eje común generar condiciones para atraer inversiones externas a los sectores estratégicos.

Paz hizo, en un video posteado en sus redes sociales, un repaso de las actividades que cumplió en Santa Cruz, como la entrega de equipamiento de salud por cerca de $us 4 millones y la promulgación de la ley de conversión de la propiedad agraria pequeña en mediana propiedad, para el acceso a crédito.

“También avanzamos con la multisectorial para explicar leyes clave como el ‘perdonazo tributario’ y el beneficio del 100% de la factura en combustible”, añadió.

Para este jueves, confirmó la reunión de gabinete “para cerrar la agenda de las nuevas leyes de Hidrocarburos y Minería”.