Blooming apelará sanción a Bejarano: «Es excesiva»

El abogado Eduardo Martins confirmó que el club pedirá los fundamentos del fallo y presentará una apelación ante Conmebol, al considerar desproporcionada la suspensión de cuatro meses. eju.tv





Fuente: diez.bo

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Por Lucas Nazrala

Blooming ya mueve fichas en defensa de Danny Bejarano. Tras la sanción de cuatro meses impuesta por la Conmebol por un presunto acto de racismo, el abogado Eduardo Martins confirmó que el club solicitará los fundamentos del fallo y presentará una apelación para intentar reducir el castigo.

“Es una sanción de la unidad disciplinaria a partir del informe del delegado del partido ante Carabobo, por una frase desafortunada de Dani Bejarano”, explicó Martins, quien detalló que la Conmebol consideró que se vulneró el artículo 15 del Código Disciplinario, que contempla sanciones mínimas de diez partidos o cuatro meses.

El castigo no solo deja al jugador fuera de la Copa Sudamericana, sino que también se extiende al torneo local. “Incluye partidos nacionales e internacionales, no puede jugar, está suspendido”, precisó el abogado.

Sin embargo, desde la defensa consideran que la sanción es desmedida. “Está mal lo que dijo Dani Bejarano, puede caber una sanción, pero cuatro meses me parece una sobreactuación”, sostuvo Martins, marcando la línea argumentativa que presentará el club en su apelación.

En ese sentido, el jurista también cuestionó el contexto en el que se produjo el hecho. “Estas cuestiones hay que contextualizarlas. Dentro de una cancha se dicen muchas cosas, tampoco me voy a hacer el inocente”, afirmó, aunque aclaró su postura: “Estoy totalmente en contra de los insultos racistas”.

Martins también puso en duda la contundencia del caso al señalar que “ni siquiera el jugador habría escuchado lo que dijo Dani Bejarano”, y remarcó que situaciones similares dentro del campo de juego muchas veces no reciben el mismo tratamiento.

Además, apuntó a una supuesta desigualdad en la valoración de estos hechos. “Los jugadores de Blooming tuvieron que soportar insultos racistas y no pasó lo mismo”, aseguró.

Sobre los próximos pasos, el abogado explicó que el club pedirá los fundamentos del fallo y luego avanzará con la apelación. Incluso, no descartó escalar el caso a instancias mayores. “A lo mejor esto se extiende un poco más… terminemos con el TAS, no lo sé”, advirtió.

En cuanto a los tiempos, Martins estimó que “en un mes deberíamos tener una decisión” por parte de la Conmebol.

Mientras tanto, Bejarano continúa suspendido y Blooming pierde a una pieza clave en un tramo decisivo de la temporada, a la espera de que la vía legal pueda cambiar el rumbo del caso.